Командир подсудимого объяснил, что мужчина перевелся в его часть из другой, где у него были проблемы с другими военными.

В Полтавской области военнослужащий дважды скрывался с места дислокации подразделения и получил наказание.

Об этом говорится в приговоре Миргородского горрайонного суда .

По данным следствия, 30-летний уроженец Киева, мобилизованный в качестве гранатометчика, сначала покинул свою часть в марте 2024 года, объяснив это плохим состоянием здоровья. По его словам, военно-врачебная комиссия неправильно оценила его способность к службе, и он должен быть полностью демобилизован, а не переведен в другую часть.

Однако бегство не было одноразовым: 13 апреля мужчина вернулся в подразделение, но уже 13 мая оставил его снова, на этот раз ссылаясь на «внеуставные отношения». Правоохранители задержали его в Киеве 27 мая.

Позиция командира

Командир подсудимого объяснил, что мужчина перевелся в его часть из другой, где у него были проблемы с другими военными. После первого бегства он вернулся и затем попросил восстановить его на службе. Однако через два дня он скрылся снова. Командир подчеркнул, что никакие внеуставные методы влияния к подсудимому применены не были: его пытались успокоить, однако мужчина находился в неадекватном состоянии, похожем на алкогольное или наркотическое опьянение.

Решение суда

После изучения всех материалов суд признал мобилизованного виновным в совершении дезертирства и приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины.

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