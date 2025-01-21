Она отметила, что, хотя забирать мобильные телефоны запрещено, есть другие ограничения, связанные с режимом работы ТЦК.

Работники территориальных центров комплектования (ТЦК) не имеют права конфисковать мобильные военнообязанные телефоны, однако они могут ограничить доступ к ним в определенных ситуациях.

Об этом во время пресс-конференции 14 января сообщила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве, Лариса Козак.

Она отметила, что хотя забирать мобильные телефоны запрещено, есть другие ограничения, связанные с режимом работы ТЦК.

"Сразу хочу подчеркнуть, что забирать мобильные телефоны у военнообязанных представители ТЦК не имеют прав", - заявила Козак.

В то же время она пояснила, что помещение ТЦК является режимными объектами, поэтому руководство имеет право устанавливать правила использования мобильных устройств, в частности определять специальные зоны для общения.

"В каждом ТЦК должны быть специально определены места для общения, где пользование мобильными телефонами разрешено", - добавила майор.

Также заместитель начальника РТЦК и СП отметила, что в некоторых кабинетах Территориальных центров комплектования действуют строгие ограничения использования телефонов через специальное оборудование и возможности электромагнитного излучения.

"В таких помещениях даже мы не имеем права пользоваться мобильными телефонами", - подытожила Лариса Козак.

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