Если вина эксдиректора украинской школы будет доказана, ей грозит до 12 лет заключения.

Эксдиректора одной из херсонских школ сообщили о подозрении в растрате государственных средств в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением во время военного положения.

Об этом сообщила полиция Херсонской области в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, летом 2022 года 62-летняя подозреваемая премировала 56 сотрудников школы на общую сумму более двух миллионов 440 тысяч гривен, несмотря на временную оккупацию Херсона российскими войсками.

Установлено, что директор сознательно действовала без законных оснований, издав приказ о выплате премий. Размер ущерба был определен по результатам судебно-экономической экспертизы. Минимальная премия составляла 2 тысячи гривен, а максимальная – 150 тысяч гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Если вина эксдиректора будет доказана, ей грозит до 12 лет заключения. Известно, что ранее она уже была привлечена к уголовной ответственности. В апреле 2019 года против него было возбуждено дело за получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним также о еще одной растрате бюджетных средств. Так директор одного из департаментов горсовета, осуществляя закупку генераторов в рамках «Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026», злоупотреблял своим служебным положением.

Он не обеспечил надлежащее, экономическое и обоснованное использование бюджетных средств, что привело к закупке оборудования по завышенным ценам, нанеся убытки более чем на 3,5 млн грн.

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