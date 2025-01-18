Болезнь и ее течение непростые для артиста, однако он выразил уверенность в успешном лечении.

Бывший украинский шоумен и нынешний защитник в рядах ВСУ Максим Нелипа, который находится в больнице имени Мечникова в Днепре, лично прокомментировал информацию о своем состоянии.

На своей странице он сообщил, что слухи о тяжелом ранении не соответствуют действительности.

"Сегодня получил волну беспокойства, заботы и поддержки! Так сложилось, что попал в больницу, в отделение челюстно-лицевой хирургии. Информация появилась в сети. Как обычно, с неточностями и преувеличениями. Конечно, война не омолаживает и не добавляет здоровья, но говорить о 'тяжелом ранении' — это не соответствует действительности. И слава Богу!" — написал Нелипа.

Он отметил, что болезнь и ее течение непростые, однако выразил уверенность в успешном лечении.

Нелипа, оставив карьеру шоумена, с началом полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ

"Я на 100% уверен в успехе лечения! Огромная благодарность врачам и всему персоналу Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова за своевременную и профессиональную помощь, обеспечение всем необходимым, за преданность, чуткость и человечность!" — добавил артист.

Ранее брат Максима, Андрей Нелипа, сообщил, что шоумен перенес три операции в больнице. По его словам, Максим получил травму на войне, но держится и надеется вскоре вернуться к своим побратимам.

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