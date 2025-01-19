Военный зарабатывает около 120 тысяч гривен в месяц, а также получает дополнительный доход от аренды земельного участка.

Военнослужащий пытался снизить размер алиментов на ребенка от первого брака, но суд решил по-другому.

Об этом говорится в решении Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.

Муж обратился в суд с просьбой уменьшить сумму выплаты с четверти до шестой части своего дохода, аргументируя эту необходимость содержания второй семьи, включая новую жену и ребенка. Он также отметил высокие расходы по аренде жилья. Однако решение Жовтоводского городского суда Днепропетровской области не оказалось на его стороне.

По данным суда, военный зарабатывает около 120 тысяч гривен в месяц, а также получает дополнительный доход от аренды земельного участка. В то же время, он недавно приобрел автомобиль BMW X5. Мать ребенка, на которого оплачиваются алименты, является внутренне перемещенным лицом, арендует жилье и работает кассиром. Она самостоятельно покрывает расходы по лечению ребенка.

Суд определил, что изменение семейного положения и рождение второго ребенка не является достаточным основанием для уменьшения размера алиментов, поскольку это не приводит к снижению материального положения истца. Кроме того, суд обязал военного уплатить 5200 гривен судебных издержек.

Также Politeka писала о том, что в Тисменицком районе Ивано-Франковской области суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который уклонился от мобилизации, мотивируя свои действия потребностью ухаживать за престарелыми родителями.

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