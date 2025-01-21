Для военнообязанных прохождение военно-врачебной комиссии является обязательным этапом в процессе мобилизации; однако не всегда решения ВЛК удовлетворяют проходящих их мужчин.

У вас есть всего 10 дней для подачи заявления на пересмотр решения ВЛК .

Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал юрист Алексей Шалару. Он добавил, что этот срок исчисляется с момента вынесения заключения. Процедура предусматривает обращение в орган высшего уровня, например в областной ВЛК, если предыдущее решение было принято в вашем городе.

"Если мужчина не согласен с решением ВЛК, он имеет право подать заявление на повторный пересмотр. Но это уже должен быть высший орган: из маленького города - в областной, из областного - на Киев, до республиканского уровня. Такой пример был у моего клиента, когда из маленького города на Николаевщине мы действительно дошли до Киева и доказали правоту, что действительно он пригоден к тыловым службам, а не полностью пригоден", - говорит Шаллара.

Отдельная категория, которая может обжаловать решение ВЛК, – это военнослужащие, получившие ранения при исполнении служебных обязанностей. В таких случаях существует несколько путей действий. Например, через мобильное приложение "Армия+" или путем представления письменного рапорта командованию. Юрист отмечает: все обращения нужно подавать исключительно в письменной форме.

"Как адвокат советую, что если подаете какие-либо обращения, то это должно быть письменно. Потому что на письменное обращение должен быть письменный ответ. Всегда требуйте либо письменный отказ, либо письменный ответ", - добавляет эксперт.

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