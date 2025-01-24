В течение 2023 и первых семи месяцев 2024 года Россия приобрела более 22 000 станков с числовым программным управлением, комплектующими и расходными материалами на сумму свыше $18,2 миллиарда.

Это произошло, несмотря на попытки международного сообщества заблокировать доступ страны-агрессора к необходимому оборудованию.

В исследовании Совета экономической безопасности Украины (РЭБ) говорится, что к началу войны Россия была в значительной степени зависима от импорта ЧПУ-станков, который составлял до 90% от потребностей. С началом войны этот вопрос стал еще более острым, ведь без этих станков невозможно производить современное вооружение. Крупнейшими поставщиками станков стали Китай, Тайвань и Южная Корея. Китай обеспечил более 62% всех поставок, что составляет $2,6 млрд, тогда как Тайвань и Южная Корея прибавили еще $371 млн и $228 млн соответственно.

Однако не только сами станки составляют проблему. Россия также активно импортирует компоненты и расходные материалы к этим станкам, тратя на это более $14 млрд. Китай снова оказался главным поставщиком, но и европейские страны, в том числе Швейцария и Германия, также занимались поставкой компонентов.

Международное сообщество пытается помешать этому процессу из-за санкций, в частности, ЕС ввел запреты на экспорт оборудования в Россию, однако существуют лазейки. Одним из примеров является поставка станков из Турции, изготовленных подразделением немецкой компании Emag Salach GmbH, которые попадают в Россию и используются для производства ракетных пусковых установок и артиллерийских систем.

"Необходимо ввести полный запрет на экспорт и реэкспорт для дочерних предприятий в третьих странах, а также четко определить ответственность нарушителей и тщательно расследовать каждый случай, когда продукция европейских компаний или их дочерних предприятий поставляется в Россию", - заключает исполнительный директор РЭБ Денис Гутик.

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