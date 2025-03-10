Политолог Вадим Карасев объяснил, что европейцы хотят видеть свой миротворческий контингент в Украине при поддержке США, поэтому всеми силами пытаются больше затянуть Трампа в войну, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как утверждает эксперт, задача европейцев сейчас, - найти какие-то рычаги в среде республиканцев, или лоббистов, или deep state, чтобы склонить Трампа к тому плану завершения войны, который предлагают Стармер и Макрон. А предусматривается тут, объясняет он для Politeka, что будут европейские миротворцы в Украине, но война замораживается, как есть, о возврате территорий пока речь не идет, потому что вернуть их никто не может, вопрос только в гарантиях и послевоенной судьбе нашей страны.

«Ну, с Макроном понятно, это фактически заморозить войну и превратить ее в новую холодную войну Европы и россии с участием США. Но главное здесь даже не столько россия, сколько чтобы Америка не ушла из Европы, чтобы она осталась, чтобы НАТО осталось, потому что все прекрасно понимают, что без Америки Европа – ничто», - подчеркивает Вадим Карасев.

А на кону всей этой игры, добавляет эксперт для Politeka, очень много: и проект Трампа по перестройки Америки, и будущее Запада, и будущее всей Европы, и вообще миропорядок, каким он будет – новым или старым, потому что старый можно продержать еще максимум лет 20, не больше.

«Макрон из себя Черчилля делает. Черчилль тоже делал все, чтобы сначала столкнуть Америку с Гитлером, затянуть американцев в Европу, а затем столкнуть Америку с Советским Союзом. Вот он теперь то же самое хочет сделать», - утверждает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что дискуссия по поводу миротворцев в Украине становится более предметной.

Также Politeka писала о том, что Стариков о прекращении помощи от США: «Будет ли катастрофа? Нет, не будет. В ближайшее время…».