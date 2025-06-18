Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что после саммита G7 стало понятно, что Европа и Украины будут разбираться с рф сами, а США возьмут на себя только Ближний Восток, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Накануне начала саммита европейские лидеры провели встречу, где был оговорен ряд последовательных вещей и пунктов, которые предстоит урегулировать. В частности, это и ужесточение санкций против россии, это и цены на нефть на уровне 45 долларов за баррель, это и предоставление помощи Украине, это и возможность покупки американского вооружения для Украины за различные средства, за помощь наших европейских партнеров», - отмечает Александр Мусиенко.

Кроме того, добавляет эксперт, на саммит G7 должен был прилететь Зеленский, который всегда на высоком уровне отстаивает национальные интересы Украины и который чуть ли не единственный не боится откровенно говорить с Трампом о сегодняшних проблемах и вызовах мировой безопасности.

«Думаю, президент США в силу определенных причин, вероятно, не был готов к такому разговору и к такой дискуссии, поэтому он досрочно покинул саммит для того, чтобы не проводить встречи, не говорить углубленно как раз о вопросах именно европейской безопасности. И это, кстати, сигнал для европейских государств. Обратите внимание, что повестка дня, во время рассмотрения которой присутствовал президент США, касалась Ближнего Востока, и коммюнике, которое подписали США, касается ирано-израильского конфликта», - объясняет Александр Мусиенко.

Поэтому, констатирует он, сейчас лидерам европейских государств предстоит провести серьезные обсуждения и принять решения о поддержки Украины, в частности, о совместном производстве вооружений, об инвестициях в украинский оборонно-промышленный комплекс, о покупке вооружений, что поможет укрепить безопасность не только Украины, но и Европы.

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