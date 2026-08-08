Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних донорів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах нового соціального проєкту, про що повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку мешканців, чиї оселі постраждали через бойові дії, а також людей літнього віку й соціально вразливих груп.

Організатори зазначають, що програма охоплює Харків та Ізюм. Основний акцент зроблено на домогосподарствах, які втратили безпечні умови проживання або потребують негайної допомоги.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено проведення малого й середнього ремонту. Йдеться про заміну вікон і дверей, відновлення покрівлі, стін та стель за умови відсутності загроз для мешканців.

Подати звернення можуть громадяни віком понад 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки, вагітні жінки та матері з малими дітьми. Перелік категорій визначено з урахуванням соціальних ризиків.

Для участі необхідно надати документи, що підтверджують особу, право власності та рівень доходів. У разі нестачі довідок соціальні працівники розглядають кожен випадок окремо та надають консультації.

Окремий напрям охоплює догляд удома для самотніх літніх громадян і людей із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побуті, стежать за станом самопочуття та забезпечують базові потреби.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних донорів і спрямована на довгострокову стабілізацію умов життя. Мешканцям радять стежити за офіційними оголошеннями та звертатися на гарячу лінію для отримання актуальної інформації.

Джерело: Карітас

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