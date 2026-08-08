Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при поддержке международных доноров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках нового социального проекта, о чем сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку жителей, чьи дома пострадали из-за боевых действий, а также людей пожилого возраста и социально уязвимых групп.

Организаторы отмечают, что программа включает Харьков и Изюм. Основной акцент сделан на домохозяйствах, потерявших безопасные условия проживания или нуждающихся в немедленной помощи.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрено проведение малого и среднего ремонта. Речь идет о замене окон и дверей, восстановлении кровли, стен и потолков при отсутствии угроз для жильцов.

Подать обращения могут граждане старше 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малыми детьми. Список категорий определен с учетом социальных рисков.

Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, право собственности и уровень доходов. В случае нехватки справок социальные работники рассматривают каждый случай отдельно и предоставляют консультации.

Отдельное направление охватывает уход за домом для одиноких пожилых граждан и людей с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в быту, следят за состоянием самочувствия и обеспечивают основные потребности.

По словам координаторов, гуманитарное пособие для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке международных доноров и направлено на долгосрочную стабилизацию условий жизни. Жителям советуют следить за официальными объявлениями и обращаться на горячую линию для получения актуальной информации.

Источник: Каритас

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