Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках нового социального проекта, о чем сообщает Politeka.
Инициатива направлена на поддержку жителей, чьи дома пострадали из-за боевых действий, а также людей пожилого возраста и социально уязвимых групп.
Организаторы отмечают, что программа включает Харьков и Изюм. Основной акцент сделан на домохозяйствах, потерявших безопасные условия проживания или нуждающихся в немедленной помощи.
В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрено проведение малого и среднего ремонта. Речь идет о замене окон и дверей, восстановлении кровли, стен и потолков при отсутствии угроз для жильцов.
Подать обращения могут граждане старше 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малыми детьми. Список категорий определен с учетом социальных рисков.
Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, право собственности и уровень доходов. В случае нехватки справок социальные работники рассматривают каждый случай отдельно и предоставляют консультации.
Отдельное направление охватывает уход за домом для одиноких пожилых граждан и людей с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в быту, следят за состоянием самочувствия и обеспечивают основные потребности.
По словам координаторов, гуманитарное пособие для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке международных доноров и направлено на долгосрочную стабилизацию условий жизни. Жителям советуют следить за официальными объявлениями и обращаться на горячую линию для получения актуальной информации.
Источник: Каритас
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