Дефіцит овочів у Миколаївській області поступово посилюється на тлі змін кон’юнктури ринку картоплі в Україні, де зниження запасів минулорічного врожаю вже починає впливати на цінову динаміку, повідомляє Politeka.

Інформацію про це повідомляють аналітики AgroTimes.

Станом на зараз виробники реалізують залишки продукції в межах 5–11 грн за кілограм. Це суттєво нижче рівня аналогічного періоду 2025 року, коли ціни сягали 13–23 грн. Таке здешевлення пов’язують із надлишковою пропозицією на старті сезону, а також із впливом посухи, яка призвела до формування дрібнішої бульби та нерівномірної якості врожаю.

Водночас на внутрішній ринок почала надходити рання імпортна картопля. Її вартість значно вища — близько 90 грн за кілограм, що фактично формує верхній ціновий орієнтир для сегмента. Попит на імпорт наразі обмежений, однак експерти зазначають, що він може зрости у разі подальшого скорочення внутрішніх запасів.

Аналітики плодоовочевого ринку наголошують, що нинішня ситуація є перехідною. У міру виснаження складських залишків очікується поступове підвищення закупівельних і роздрібних цін, особливо в міжсезонний період, коли залежність від імпорту традиційно зростає.

Додатковим фактором впливу залишається логістика та регіональний розподіл продукції, що може створювати нерівномірність цін у різних областях. У цьому контексті Дефіцит овочів у Миколаївській області розглядається як частина ширшої тенденції, пов’язаної зі скороченням пропозиції на національному ринку та поступовим переходом до нового сезонного циклу.

Джерело: ТСН

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