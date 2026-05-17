Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області готують у Вознесенську після перегляду вартості вивезення та захоронення побутових відходів, відповідний проєкт уже оприлюднила місцева влада, повідомляє Politeka.

Запуск оновлених нарахувань очікують після завершення процедури погодження. Попередньо нові розцінки можуть почати діяти з 1 червня 2026 року.

Комунальне підприємство, яке займається санітарним очищенням міста, пояснює необхідність перегляду різким збільшенням витрат. Серед головних причин називають подорожчання пального, електроенергії, технічного обслуговування спецтехніки, а також зростання мінімальної зарплати й податкового навантаження.

За попередніми оцінками, коригування може скласти близько 55%. У підприємстві зазначають, що чинна фінансова модель більше не покриває фактичних витрат, через що система працює зі збитками.

Для жителів громади прогнозують щомісячні нарахування у межах від 88,25 до 111,50 грн з однієї особи. Для бюджетних установ планують встановити тариф 410,54 грн за кубометр, а для інших категорій споживачів — 522,57 грн. Окремо захоронення сміття може коштувати 80,70 грн.

Міська рада також запропонувала мешканцям долучитися до обговорення проєкту. Протягом семи днів жителі можуть подати свої зауваження та пропозиції щодо майбутніх змін.

Фахівці звертають увагу, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області відображає загальну тенденцію у сфері ЖКГ, де підприємства по всій країні змушені переглядати розрахунки через збільшення собівартості сервісів.

Остаточне рішення щодо нових сум ухвалять після завершення громадського обговорення та аналізу всіх поданих пропозицій.

