Дефіцит продуктів в Миколаївській області фіксується на тлі очікуваних змін на ринку картоплі в Україні, де формується новий ціновий тренд після періоду здешевлення.

За даними ринкових оглядів, нині фермерські господарства реалізують залишки торішнього врожаю картоплі в межах 5–11 грн за кілограм. Це значно нижче показників попереднього року, коли споживачі платили приблизно 13–23 грн за кілограм продукції.

Причиною такого зниження стала висока пропозиція на старті сезону, а також дрібніші бульби, сформовані через тривалу літню посуху. Сукупність цих чинників вплинула на ринкову вартість і загальну динаміку продажів.

Паралельно на внутрішньому ринку з’являється ранній імпортний товар. Його вартість сягає близько 90 грн за кілограм, що різко контрастує з локальними залишками. Через такий розрив попит на завезену продукцію залишається мінімальним.

Експерт плодоовочевого сегмента ІА «АПК-Інформ» Ксенія Гусєва зазначає, що нинішня рівновага є короткочасною. За її словами, складські запаси швидко зменшуються, а це формує передумови для зміни ринкової картини вже найближчим часом.

У цих умовах Дефіцит продуктів в Миколаївській області може проявитися через поступове скорочення доступних обсягів базового овоча та перехід до дорожчого сегмента пропозиції.

Фахівці прогнозують, що вартісний рух може змінитися вже протягом найближчих днів. Основним фактором стане темп виснаження запасів і баланс між пропозицією та попитом на внутрішньому ринку.

Аналітики очікують, що баланс попиту й пропозиції залишатиметься нестабільним.

Джерело: ТСН

