Пенсійна система готова до перерахунку пенсій в Миколаївській області, водночас індесація з 1 квітня торкнеться не всіх пенсіонерів.

Перерахунок пенсій станеться в Миколаївській області з 1 квітня, також українців чекають надбавки, проте зміни стосуються лише окремих категорій, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у ПФУ.

У ПФУ зазначають, що всі необхідні розрахунки вже завершені, тому система готова до перерахунку пенсій в Миколаївській області. Водночас індесація з 1 квітня торкнеться не всіх пенсіонерів, а лише визначених груп.

Передусім зміни стосуватимуться громадян, чиї пенсії залежать від оновлених показників грошового забезпечення. Йдеться про військовослужбовців, працівників силових структур, державних службовців та науковців. Для них передбачено плановий перерахунок відповідно до чинного законодавства.

Також перерахунок охопить пенсії по інвалідності та виплати у разі втрати годувальника. Якщо їхній розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму, він буде автоматично переглянутий разом зі зміною цього показника.

Окремо передбачено підвищення для громадян старшого віку. Пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, і надалі нараховуватимуть вікові доплати, розмір яких може зрости через оновлення соціальних стандартів.

Перерахунок також стосуватиметься працюючих пенсіонерів. Його проведуть для тих, у кого з моменту призначення або останнього перегляду пенсії минуло не менше 24 місяців станом на 1 березня 2026 року.

Щороку така процедура охоплює понад 600 тисяч осіб, які за цей час набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що всі нарахування здійснюються на основі актуальної інформації про доходи та сплачені внески, що забезпечує точність і справедливість перерахунків.

Останні новини України:

