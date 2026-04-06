Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області охоплює одержувачів державних соціальних допомог.

У Миколаївській області розпочинається грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у вигляді одноразової виплати 1500 гривень для визначених категорій громадян, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 18 березня 2026 року постановою № 341 «Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення». Виплати будуть здійснені автоматично у квітні, без подання заяв чи додаткових звернень.

Право на допомогу мають особи, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати, за умови, що загальна сума із доплатами не перевищує 25 950 гривень, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних.

Виплати охоплюють страхові пенсії за віком, інвалідністю або втратою годувальника, пенсії за вислугу років та спеціальні надбавки державним службовцям, посадовцям місцевого самоврядування, народним депутатам, науковцям і військовим.

Також враховані пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника для військових, держслужбовців та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Соціальні виплати для осіб без права на інші пенсії теж підпадають під програму.

Доплата надається незалежно від розміру пенсії тим, хто брав участь у захисті України, членам сімей загиблих або зниклих безвісти, а також учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області охоплює одержувачів державних соціальних допомог, серед яких:

внутрішньо переміщені особи;

малозабезпечені сім’ї;

отримувачі базової соціальної підтримки;

люди з інвалідністю, включно з дітьми та тими, хто не має права на пенсію;

доглядальники, зокрема за особами з психічними розладами;

тимчасова підтримка осіб пенсійного віку без пенсії;

допомога на дітей: одинокі матері, опікуни, багатодітні сім’ї, сім’ї з тяжкохворими дітьми, діти без батьківського піклування та ті, чиї родини не отримують аліменти;

батьки-вихователі та прийомні родини.

Якщо громадянин підпадає під кілька категорій одночасно, виплата здійснюється лише за однією підставою.

Програма спрямована на оперативну підтримку найбільш уразливих верств населення та забезпечення базових потреб у квітні 2026 року. Мешканцям радять перевіряти наявність виплат у банківських рахунках або особистих кабінетах, щоб отримати кошти вчасно.

Експерти зазначають, що така одноразова підтримка допоможе зменшити фінансове навантаження на родини переселенців та пенсіонерів і підтримає стабільність соціальної системи Миколаївської області.

Очікується, що своєчасне інформування громадян про виплати сприятиме швидкому отриманню допомоги та уникненню черг у банках і соцслужбах.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: про що попередили жителів.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Миколаївській області: як змінилися тарифи.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області: як отримати допомогу від ООН.