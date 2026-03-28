Дефіцит продуктів у Миколаївській області помітно впливає на ринок гречки через низький урожай та обмежений імпорт, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітиків, попри стабільний попит, обсяги виробництва крупи залишаються недостатніми для повного забезпечення внутрішнього ринку. Минулорічний урожай виявився найнижчим за останні 25 років, якщо не враховувати неврожай 2019 року.

Виробничі обсяги повернулися до рівня минулих років, коли країна вже стикалася з подібними проблемами. В умовах дефіциту лише імпорт може частково компенсувати нестачу продукту. Раніше головними постачальниками гречки були Росія, Китай і Україна, але нині ситуація змінилася: Росія лишилася єдиним активним експортером, Китай більше імпортує, а Україна не має достатніх потужностей для експорту.

Прямі поставки російської гречки наразі заблоковані через війну, проте на ринку з’явилися обхідні шляхи. Продукція може надходити через Казахстан завдяки чинній угоді про вільну торгівлю.

«Під виглядом казахстанської крупи потрапляє російська продукція з Алтайського краю, де виробляють близько половини російської гречки», — пояснив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

За його прогнозами, імпорт матиме стримуючий вплив на ціни. Вартість гречки коливатиметься від 60 до 90 гривень за кілограм залежно від поточної ситуації на ринку.

Така ситуація підтверджує, що дефіцит продуктів у Миколаївській області потребує контролю та швидкого реагування, щоб забезпечити стабільні поставки та доступні ціни для населення.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.