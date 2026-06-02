Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області призначаються за окремих умов для непрацюючих військовослужбовців, які вийшли на заслужений відпочинок, повідомляє Politeka.

Така доплата для пенсіонерів у Миколаївській області виплачується додатково до основного забезпечення.

Як нагадує Пенсійний фонд України, щомісячна сума прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і спрямована на фінансову допомогу родинам, де пенсія - єдине джерело існування.

Право на фінансове нарахування мають непрацюючі військові пенсіонери від рядового до офіцерського складу. Виняток становлять лише ті громадяни, які проходили строкову службу.

Саму доплату у Миколаївській області дозволено додавати як до пенсії за вислугу років, так і до пенсії по інвалідності.

Ключовою умовою для нарахування є наявність на утриманні членів родини, які не можуть працювати самостійно.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2 595 гривень. Оскільки зазначена надбавка за законом становить 50% від цього показника, то розмір виплати нині складає 1 297 гривень на кожного непрацездатного утриманця.

Механізм прив’язки до державних стандартів дозволяє переглядати суму автоматично, хоча купівельна спроможність грошей через інфляцію знижується досить швидко.

Щоб оформити виплати, потрібно звернутися із заявою до сервісного центру Пенсійного фонду особисто або скористатися можливостями електронного кабінету на вебпорталі.

