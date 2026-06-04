Подорожчання проїзду в Рівному поки що не підтверджується офіційно.

Подорожчання проїзду в Рівному залишається однією з ключових тем для обговорення в регіоні на тлі зростання тарифів у сусідніх громадах Рівненщини, де перевізники вже переглянули вартість поїздок, повідомляє Politeka.

Упродовж останніх місяців у кількох містах області фіксують поступове підвищення вартості проїзду. Найпомітніший приклад — Сарни, де з 1 травня тариф у міських маршрутках збільшили до 20 гривень. Раніше пасажири сплачували 15 гривень, однак перевізники наполягали на перегляді розцінок через зростання витрат.

Причини зміни тарифів залишаються типовими для транспортної галузі: подорожчання пального, зростання вартості запчастин та збільшення витрат на обслуговування автобусів. Окремо перевізники наголошують на необхідності підвищення зарплат водіям, що також впливає на економіку маршрутів.

У Сарнах міська влада публічно пояснила рішення, зазначивши, що новий тариф став компромісним варіантом після переговорів із бізнесом. Початкові розрахунки перевізників сягали 26 гривень, однак у підсумку вдалося погодити нижчу суму.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Рівному поки що не підтверджується офіційно. Чинний тариф у місті становить 18 гривень у маршрутках та автобусах, тоді як у тролейбусах діє диференційована система оплати — від 12 до 14 гривень залежно від способу розрахунку.

Посадовці міської ради заявляють, що звернень від перевізників щодо перегляду вартості наразі не надходило. За їхніми словами, будь-яке можливе коригування тарифів можливе лише після розгляду виконавчого комітету.

Окремо у владі наголошують на спробах стабілізувати ситуацію через інші механізми. Зокрема, обговорюється компенсація проїзду пільговиків із сусідніх громад, що має зменшити фінансовий тиск на міський бюджет і перевізників.

Додатково триває комунікація з громадами області — Рівненська міська рада вже направила десятки звернень із пропозицією співфінансування перевезень пільгових категорій.

Наразі офіційні особи підкреслюють, що підстав для негайного перегляду тарифів у Рівному немає, однак ситуація на ринку перевезень залишається динамічною і залежить від вартості ресурсів та економічних умов у країні.

Джерело: misto.rv

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