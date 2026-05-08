Подорожчання проїзду у Рівненській області зафіксовано на одному з найбільш завантажених приміських напрямків, передає Politeka.

Йдеться про напрямок між Рівним і Здолбуновом.

Із 21 березня в автобусах цього сполучення з’явилися оголошення про нові тарифи. Маршрут забезпечує щоденний доїзд працівників і студентів, тому зміни одразу відчули постійні пасажири.

Згідно з оновленими розцінками, вартість поїздки становить: Рівне — Здолбунів — 50 грн, до Здолбунів-2 — 40 грн, до Квасилова — 30 грн. На інших відрізках ціни коливаються від 20 до 50 грн залежно від дистанції. Проїзд у межах міст — 20 грн.

Для тих, хто користується транспортом щодня, витрати зросли помітно. За підрахунками пасажирів, щомісячні витрати на дорогу тепер значно більші, ніж раніше.

Перевізники пояснюють зміни економічними причинами. Серед ключових факторів — зростання вартості пального, подорожчання запчастин, а також необхідність підвищення зарплат водіям.

У профільному управлінні облдержадміністрації підтверджують складну ситуацію. За словами начальника інфраструктурного напрямку Федора Мисюри, ціна дизельного пального за останні тижні суттєво зросла, що впливає на стабільність перевезень. Він зазначив, що без перегляду тарифів частина рейсів могла б зникнути.

Водночас посадовець додав, що у разі зниження вартості пального можливе повернення до попередніх розцінок, однак таких передумов наразі не спостерігається.

На цьому тлі подорожчання проїзду у Рівненській області змушує пасажирів шукати альтернативи. Залізничне сполучення залишається дешевшим варіантом, проте через розклад і розташування станцій підходить не всім.

Ситуація залишається відкритою, а подальша динаміка тарифів залежатиме від цін на ресурси та загальної економічної ситуації.

