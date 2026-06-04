Подорожание проезда в Ровно пока не подтверждается официально.

Подорожание проезда в Ровно остается одной из ключевых тем для обсуждения в регионе на фоне роста тарифов в соседних общинах Ровенской области, где перевозчики уже пересмотрели стоимость поездок, сообщает Politeka.

В последние месяцы в нескольких городах области фиксируют постепенное повышение стоимости проезда. Самый заметный пример – Сарны, где с 1 мая тариф в городских маршрутках увеличили до 20 гривен. Ранее пассажиры платили 15 гривен, однако перевозчики настаивали на пересмотре расценок из-за роста расходов.

Причины смены тарифов остаются типичными для транспортной отрасли: подорожание горючего, рост стоимости запчастей и увеличение расходов на обслуживание автобусов. Отдельно перевозчики отмечают необходимость повышения зарплат водителям, что также влияет на экономику маршрутов.

В Сарнах городские власти публично объяснили решение, отметив, что новый тариф стал компромиссным вариантом после переговоров с бизнесом. Первоначальные расчеты перевозчиков достигали 26 гривен, однако в итоге удалось согласовать более низкую сумму.

В этом контексте подорожание проезда в Ровно пока не подтверждается официально. Действующий тариф в городе составляет 18 гривен в маршрутках и автобусах, тогда как в троллейбусах действует дифференцированная система оплаты – от 12 до 14 гривен в зависимости от способа расчета.

Чиновники городского совета заявляют, что обращений от перевозчиков по поводу пересмотра стоимости пока не поступало. По их словам, любая возможная корректировка тарифов возможна только после рассмотрения исполнительного комитета.

Отдельно во власти отмечают попытки стабилизировать ситуацию через другие механизмы. В частности, обсуждается компенсация проезда льготников из соседних общин, что должно уменьшить финансовое давление на городской бюджет и перевозчиков.

Дополнительно идет коммуникация с общинами области — Ровенский городской совет уже направил десятки обращений с предложением софинансирования перевозок льготных категорий.

Пока официальные лица подчеркивают, что оснований для немедленного пересмотра тарифов в Ровно нет, однако ситуация на рынке перевозок остается динамичной и зависит от стоимости ресурсов и экономических условий в стране.

Источник: misto.rv

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