Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області пов’язане з ростом цін.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області почало діяти з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

З початку 2026 року мешканці Рівненщини отримують платіжки з оновленими сумами за водопостачання та водовідведення. Нові розрахунки оприлюднило комунальне підприємство «Костопільводоканал» після затвердження міською радою.

Згідно з рішенням, вартість одного кубометра води встановили на рівні 38,14 гривні. Послуги водовідведення коштують 42,10 гривні з урахуванням ПДВ. Саме ці показники застосовують під час нарахувань із початку року.

У адміністрації підприємства пояснюють, що коригування цін зумовлене подорожчанням електроенергії, зростанням витрат на обслуговування мереж, матеріали та оплату праці. Для безперебійної роботи системи додатково залучають автономні резервні установки на випадок відключень.

Також фахівці звертають увагу на проблеми незаконних підключень, відсутність індивідуальних лічильників і зростання споживання, що створює додатковий тиск на інфраструктуру та фінансовий баланс. Саме тому підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області порівнювали з показниками сусідніх громад для більшої прозорості.

Мешканцям радять заздалегідь планувати оплату, регулярно передавати показники лічильників і стежити за офіційними повідомленнями. Це допоможе уникнути боргів, непередбачених витрат і забезпечить стабільну роботу водопостачання у довгостроковій перспективі.

У разі додаткових змін або коригувань інформацію обіцяють публікувати на офіційних ресурсах громади.

