Подорожчання проїзду в Рівненській області має на меті забезпечити стабільну роботу громадського транспорту та економічно обґрунтоване функціонування пасажирських перевезень.

Подорожчання проїзду в Рівненській області відбулося у місті Сарни, де встановили новий тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Сарненської міської ради.

Згідно з документом, вартість однієї поїздки становитиме 20 гривень. Тариф застосовується до перевізників, які здійснюють обслуговування автобусних маршрутів загального користування на підставі укладених договорів.

Рішення набирає чинності з наступного дня після його офіційного оприлюднення на сайті міської ради. Одночасно втрачає чинність попередній нормативний акт від 30 квітня 2025 року, який регулював вартість перевезень у місті.

У міськраді зазначають, що перегляд ціни зумовлений зростанням витрат перевізників, зокрема подорожчанням пального та запасних частин. Розрахунки здійснювалися відповідно до державної методики формування тарифів.

Контроль за виконанням рішення покладено на першого заступника міського голови Івана Назарця. Документ підписав міський голова Руслан Серпенінов.

