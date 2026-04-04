Нова система оплати проїзду в Рівному передбачає, що пільги залишаються, але користуватися ними тепер можна лише за новими правилами.

У Рівному почали впроваджувати нову систему оплати проїзду, що передбачає персоналізовані електронні картки для користування пільгами, пише Politeka.net.

Міська рада переглянула правила безкоштовного проїзду, охопивши не лише перелік пільговиків, а й механізм їх обліку.

Виконавчий комітет затвердив рішення, яке визначає категорії осіб, що мають право на пільги, та перелік документів для оформлення електронної картки. Як зазначають у міськраді, йдеться не про розширення пільг, а про впорядкування системи надання.

«Ці зміни не стосуються розширення пільг, а впорядковують механізм їх надання. Ми прагнемо, щоб люди чітко розуміли, хто має право на безкоштовний проїзд і як його реалізувати», – пояснила директорка департаменту соціальної і ветеранської політики Рівненської міської ради Олена Петрик.

Головна новація – перехід на персоналізовані транспортні картки. Пільга «прив’язується» до конкретної особи, а користуватися транспортом можна лише за е-квитком. Підтверджувати право на проїзд можна як цифровими, так і паперовими документами. Перелік довідок уточнили: їх тепер видають не лише органи соцзахисту, а й Пенсійний фонд.

В оновленому переліку – 31 категорія пільговиків. Серед них – пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, діти з багатодітних родин, учасники бойових дій, ветерани та родини загиблих або зниклих безвісти військових. Також зберігається право на безкоштовний проїзд для супроводжуючих осіб.

Для внутрішньо переміщених осіб пільга діє лише для тих, хто перебуває на обліку у Рівненській громаді. Для отримання транспортної картки необхідно звертатися до департаменту соціальної і ветеранської політики міськради.

Окремо врегулювали ситуацію для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Раніше вони могли не мати права на пільговий проїзд, якщо були зареєстровані поза Рівним. Тепер обмеження скасовано, щоб усі діти громади могли скористатися пільгою незалежно від формальної реєстрації.

Усі ці кроки підготовлені до запуску електронного квитка. «Оновлення переліку категорій – ключовий етап для впровадження персоналізованих транспортних карток», – додає Олена Петрик. Нові правила дозволять зробити систему більш зрозумілою, чіткою та контрольованою, при цьому пільги зберігаються.

