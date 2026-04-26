У разі затвердження змін підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі позначиться на щомісячних витратах більшості домогосподарств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі обговорюють перевізники твердих побутових відходів, які планують перегляд вартості послуги для населення міста через зростання витрат на пальне, повідомляє видання Politeka.net.

Інформацію про намір змінити розцінки оприлюднили 15 квітня на сайті міської ради. Головний чинник корекції — суттєве подорожчання паливних ресурсів, що впливає на собівартість робіт із вивезення сміття.

Компанія «Ґрін Бін Україна» пропонує збільшити оплату приблизно на 8,9%. У такому разі для мешканців багатоквартирних будинків сума може зрости з 39,43 до 43,43 гривні на одну особу щомісяця, а для приватного сектору — з 42,67 до 46,95.

ПП «КВЖРЕП №8» розглядає варіант корекції близько 8%, тоді як комунальне підприємство «АТП 0628» закладає підняття майже на 13,9%. У разі затвердження нових показників щомісячна плата може досягти 69,81 гривні для квартир і 76 гривень для приватних домоволодінь.

Наразі ринок розподілу послуг у місті виглядає так: «Ґрін Бін Україна» охоплює близько 65% території, «АТП 0628» — 25%, ще приблизно 10% припадає на ПП «КВЖРЕП №8».

Рішення щодо оновлених ставок має ухвалити виконавчий комітет міської ради після розгляду всіх поданих розрахунків і обґрунтувань.

У другій частині обговорення знову піднімається тема підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі, оскільки остаточне затвердження залежить від економічних показників і позиції міської влади.

