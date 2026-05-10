Саме через це підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі відобразиться поступово у платіжках за травень.

У Житомирі ухвалили рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги після коригування вартості вивезення побутових відходів, що пов’язане зі зростанням цін на пальне, повідомляє Politeka.

6 травня 2026 року виконавчий комітет Житомирської міської ради погодив оновлення розцінок на збирання та перевезення сміття. Зміни стосуються всіх трьох операторів, які працюють у місті в цій сфері.

Як пояснив під час засідання керівник управління житлового господарства Андрій Гуменюк, головною причиною перегляду стала різка зміна вартості дизельного пального. Саме паливна складова суттєво впливає на витрати перевізників.

За його словами, раніше в розрахунках закладали середню ціну дизелю на рівні 50,40 грн за літр, тоді як нині вона сягає близько 90,08 грн. Це майже вдвічі більше, що й спричинило необхідність перегляду окремих складових платежів.

Окремо наголошено, що структура нарахувань у квитанціях включає три елементи: збирання, транспортування та утилізацію. Зміни торкнулися лише паливної частини, інші витрати залишилися без змін. Саме через це підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі відобразиться поступово у платіжках за травень.

Оновлені розцінки для перевізників

Для КАТП-0628 мешканці багатоповерхівок тепер сплачуватимуть 69,81 грн замість 64,77 грн, у приватному секторі — 76 грн замість 70,51 грн. Зміна загального рівня становить близько 7,8%.

ТОВ «Ґрін Бін Україна» встановило нові показники: 68,58 грн для багатоквартирних будинків і 74,61 грн для приватного сектору.

ПП «КВЖРЕП №8» оновило розцінки до 68,08 грн та 74,07 грн відповідно, що означає менш суттєве коригування порівняно з іншими операторами.

Усі зміни базуються на зверненнях компаній, які надійшли до міської ради на початку квітня 2026 року.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.

Як повідомляла Politeka, На Житомирщині громада вирішила "сховати" 200 гектарів лісу: суд змусив чиновників визнати реальність