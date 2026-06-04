У Запоріжжі на 5 червня заплановані графіки відключення світла, що триватимуть у різні часові проміжки.

Графіки відключення світла на 5 червня будуть тривати за десятками адрес у Запоріжжі через ведення запланових робіт, пише Politeka.net.

У Запоріжжі на 5 червня заплановані графіки відключення світла, які пов’язані з проведенням комплексу технічних, профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Графіки відключення світла у Запоріжжі на 5 червня охоплять десятки вулиць.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», з 08:00 до 15:00 години не буде електрики через плановий ремонт електрообладнання. Світло зникне надовго за адресами:

Скельна: 5, 18, 28А, 54, 55, 58, 58Б, 58В, 58Г, 60, 60А, 61, 62, 62А, 42, 65, 65А, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 72Б, 73, 73А, 74, 74Б, 74Г, 74Е, 75Б, 75В, 75Д, 76А, 76Б, 256Б.

З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику за окремими адресами у зв'язку з проведенням профілактичних робіт. Знеструмлення охоплять лише наступні вулиці:

Арктична: 20-36, 21-37

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 238, 24

Шевченка: 267

5 червня з 09:00 до 16:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмленими будуть десятки адрес:

Автодорівська: 28-64

Алмазна: 36, 38, 40, 65, 69, 77

Білогорська: 49а

Висотна: 1-23, 2-22, 39-47, 30-46

Віктора Ткаченка (Болотникова): 23, 23А

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 116, 66, 86-110, 11-19, 11А, 2-16

Вроцлавська: 42-86, 29-45

Гончара: 131-139, 14, 19-37, 32-52

Екскаваторна: 9

Історична: 77, 108-124

Каліброва: 10, 13а, 8, 8а

Марганцева: 10-30, 7-29, 2, 3 кв.1, 4, 5

Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної): 49, 50, 53Б, 56В

Ніжинська: 77, 79, 88-90, 81-93, 92-104

Політехнічна: 12-22, 13-23, 3-11, 4-10

Республіканська: 80

Тенісна: 1А, 3, 5, 7

Теплобудівна: 20, 20-22, 22, 28, 30

Тролейбусна: 1

Учительська: 111-117, 112-122

Човнова: 1-11, 2-6

Чонгарська: 35-57, 36-44, 52

Юності: 20

пров. Женевський: 2

пров. Ніжинський: 1-23, 2-24

пров. Фінський (Карельський): 11, 20-24.

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