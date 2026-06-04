Графики отключения света на 5 июня продлятся по десяткам адресов в Запорожье из-за ведения заплановых работ, пишет Politeka.net.
В Запорожье на 5 июня запланированы графики отключения света, связанные с проведением комплекса технических, профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Графики отключения света в Запорожье 5 июня охватят десятки улиц.
Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», с 08:00 до 15:00 не будет электричества из-за планового ремонта электрооборудования. Свет исчезнет надолго по адресам:
- Скельна: 5, 18, 28А, 54, 55, 58, 58Б, 58В, 58Г, 60, 60А, 61, 62, 62А, 42, 65, 65А, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 72Б, 73, 73А, 74, 74Б, 74Г, 74Е, 75Б, 75В, 75Д, 76А, 76Б, 256Б.
С 09:00 до 17:00 будут выключать электричество по отдельным адресам в связи с проведением профилактических работ. Обесточение охватят только следующие улицы:
- Арктычна: 20-36, 21-37
- Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 238, 24
- Шевченка: 267
5 июня с 09:00 до 16:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточенными будут десятки адресов:
- Автодоривська: 28-64
- Алмазна: 36, 38, 40, 65, 69, 77
- Билогорська: 49а
- Высотна: 1-23, 2-22, 39-47, 30-46
- Виктора Ткаченка (Болотныкова): 23, 23А
- Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 116, 66, 86-110, 11-19, 11А, 2-16
- Вроцлавська: 42-86, 29-45
- Гончара: 131-139, 14, 19-37, 32-52
- Экскаваторна: 9
- Исторычна: 77, 108-124
- Калиброва: 10, 13а, 8, 8а
- Марганцева: 10-30, 7-29, 2, 3 кв.1, 4, 5
- Мырослава Сымчича (Лизы Чайкиноы): 49, 50, 53Б, 56В
- Нижынська: 77, 79, 88-90, 81-93, 92-104
- Политехнична: 12-22, 13-23, 3-11, 4-10
- Республиканська: 80
- Тенисна: 1А, 3, 5, 7
- Теплобудивна: 20, 20-22, 22, 28, 30
- Тролейбусна: 1
- Учытельська: 111-117, 112-122
- Човнова: 1-11, 2-6
- Чонгарська: 35-57, 36-44, 52
- Юности: 20
- пров. Женевськый: 2
- пров. Нижынськый: 1-23, 2-24
- пров. Финськый (Карельськый): 11, 20-24.
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