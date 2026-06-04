У Запоріжжі на 4 червня заплановані графіки відключення світла, які пов’язані з проведенням комплексу технічних, профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Графики отключения света на 5 июня продлятся по десяткам адресов в Запорожье из-за ведения заплановых работ, пишет Politeka.net.

В Запорожье на 5 июня запланированы графики отключения света, связанные с проведением комплекса технических, профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Графики отключения света в Запорожье 5 июня охватят десятки улиц.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», с 08:00 до 15:00 не будет электричества из-за планового ремонта электрооборудования. Свет исчезнет надолго по адресам:

Скельна: 5, 18, 28А, 54, 55, 58, 58Б, 58В, 58Г, 60, 60А, 61, 62, 62А, 42, 65, 65А, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 72Б, 73, 73А, 74, 74Б, 74Г, 74Е, 75Б, 75В, 75Д, 76А, 76Б, 256Б.



С 09:00 до 17:00 будут выключать электричество по отдельным адресам в связи с проведением профилактических работ. Обесточение охватят только следующие улицы:

Арктычна: 20-36, 21-37

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 238, 24

Шевченка: 267

5 июня с 09:00 до 16:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточенными будут десятки адресов:

Автодоривська: 28-64

Алмазна: 36, 38, 40, 65, 69, 77

Билогорська: 49а

Высотна: 1-23, 2-22, 39-47, 30-46

Виктора Ткаченка (Болотныкова): 23, 23А

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 116, 66, 86-110, 11-19, 11А, 2-16

Вроцлавська: 42-86, 29-45

Гончара: 131-139, 14, 19-37, 32-52

Экскаваторна: 9

Исторычна: 77, 108-124

Калиброва: 10, 13а, 8, 8а

Марганцева: 10-30, 7-29, 2, 3 кв.1, 4, 5

Мырослава Сымчича (Лизы Чайкиноы): 49, 50, 53Б, 56В

Нижынська: 77, 79, 88-90, 81-93, 92-104

Политехнична: 12-22, 13-23, 3-11, 4-10

Республиканська: 80

Тенисна: 1А, 3, 5, 7

Теплобудивна: 20, 20-22, 22, 28, 30

Тролейбусна: 1

Учытельська: 111-117, 112-122

Човнова: 1-11, 2-6

Чонгарська: 35-57, 36-44, 52

Юности: 20

пров. Женевськый: 2

пров. Нижынськый: 1-23, 2-24

пров. Финськый (Карельськый): 11, 20-24.

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