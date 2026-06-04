Графики отключения света на 5 июня продлятся по десяткам адресов в Запорожье из-за ведения заплановых работ, пишет Politeka.net.

В Запорожье на 5 июня запланированы графики отключения света, связанные с проведением комплекса технических, профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Графики отключения света в Запорожье 5 июня охватят десятки улиц.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», с 08:00 до 15:00 не будет электричества из-за планового ремонта электрооборудования. Свет исчезнет надолго по адресам:

  • Скельна: 5, 18, 28А, 54, 55, 58, 58Б, 58В, 58Г, 60, 60А, 61, 62, 62А, 42, 65, 65А, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 72Б, 73, 73А, 74, 74Б, 74Г, 74Е, 75Б, 75В, 75Д, 76А, 76Б, 256Б.

С 09:00 до 17:00 будут выключать электричество по отдельным адресам в связи с проведением профилактических работ. Обесточение охватят только следующие улицы:

  • Арктычна: 20-36, 21-37
  • Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 238, 24
  • Шевченка: 267

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5 июня с 09:00 до 16:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточенными будут десятки адресов:

  • Автодоривська: 28-64
  • Алмазна: 36, 38, 40, 65, 69, 77
  • Билогорська: 49а
  • Высотна: 1-23, 2-22, 39-47, 30-46
  • Виктора Ткаченка (Болотныкова): 23, 23А
  • Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 116, 66, 86-110, 11-19, 11А, 2-16
  • Вроцлавська: 42-86, 29-45
  • Гончара: 131-139, 14, 19-37, 32-52
  • Экскаваторна: 9
  • Исторычна: 77, 108-124
  • Калиброва: 10, 13а, 8, 8а
  • Марганцева: 10-30, 7-29, 2, 3 кв.1, 4, 5
  • Мырослава Сымчича (Лизы Чайкиноы): 49, 50, 53Б, 56В
  • Нижынська: 77, 79, 88-90, 81-93, 92-104
  • Политехнична: 12-22, 13-23, 3-11, 4-10
  • Республиканська: 80
  • Тенисна: 1А, 3, 5, 7
  • Теплобудивна: 20, 20-22, 22, 28, 30
  • Тролейбусна: 1
  • Учытельська: 111-117, 112-122
  • Човнова: 1-11, 2-6
  • Чонгарська: 35-57, 36-44, 52
  • Юности: 20
  • пров. Женевськый: 2
  • пров. Нижынськый: 1-23, 2-24
  • пров. Финськый (Карельськый): 11, 20-24.

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