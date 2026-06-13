Грошова допомога для пенсіонерів в Чернігівській області передбачає виплату коштів із врахуванням доплат за попередні місяці.

Грошова допомога для пенсіонерів в Чернігівській області зміниться для окремих категорій громадян у зв’язку з проведенням планового перерахунку пенсійних виплат, повідомляє Politeka.

Оновлення стосуватиметься насамперед людей, які після виходу на заслужений відпочинок продовжили офіційну зайнятість. Також додаткові нарахування передбачені для осіб старшого віку.

Загального підвищення пенсій із червня не запроваджують, однак окремі отримувачі зможуть розраховувати на збільшення сум завдяки чинним механізмам підтримки.

Право на перерахунок мають громадяни, які після призначення пенсії набули щонайменше 24 місяці страхового стажу. У таких випадках перегляд проводиться автоматично без необхідності додаткового звернення.

Водночас грошова допомога для пенсіонерів в Чернігівській областіі передбачає виплату коштів із врахуванням доплат за попередні місяці. Йдеться про квітень та травень, які будуть компенсовані разом з оновленими нарахуваннями.

У Пенсійному фонді пояснюють, що затримка пов’язана з особливостями отримання звітності від роботодавців. Дані про сплату єдиного соціального внеску надходять із певним часовим інтервалом, тому обробка інформації потребує додаткового часу.

Окремо продовжують діяти вікові надбавки. Для людей віком від 70 до 74 років щомісячно передбачено 300 гривень.

Громадяни від 75 до 79 років отримують доплату у розмірі 456 гривень. Найбільше підвищення встановлено для тих, кому виповнилося 80 років і більше — 570 гривень щомісяця.

Фахівці зазначають, що такі нарахування покликані частково компенсувати додаткові витрати та підтримати добробут людей поважного віку.

Джерело: expert.in.ua

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