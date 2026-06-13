Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области предусматривает выплату средств с учетом доплат за предыдущие месяцы.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области изменится для отдельных категорий граждан в связи с проведением планового перерасчета пенсионных выплат, сообщает Politeka.

Обновление будет касаться, прежде всего, людей, которые после выхода на заслуженный отдых продолжили официальную занятость. Также дополнительные начисления предусмотрены для лиц постарше.

Общее повышение пенсий с июня не вводят, однако отдельные получатели смогут рассчитывать на увеличение сумм благодаря действующим механизмам поддержки.

Право на перерасчет имеют граждане, которые после назначения пенсии получили не менее 24 месяцев страхового стажа. В таких случаях просмотр производится автоматически без необходимости дополнительного обращения.

В то же время, денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области предусматривает выплату средств с учетом доплат за предыдущие месяцы. Речь идет о апреле и мае, которые будут компенсированы вместе с обновленными начислениями.

В Пенсионном фонде объясняют, что задержка связана с особенностями получения отчетности от работодателей. Данные об уплате единого социального взноса поступают с определенным временным интервалом, поэтому обработка информации требует дополнительного времени.

Отдельно продолжают действовать возрастные надбавки. Для людей от 70 до 74 лет ежемесячно предусмотрено 300 гривен.

Граждане от 75 до 79 лет получают доплату в размере 456 гривен. Наибольшее повышение установлено для тех, кому исполнилось 80 лет и больше – 570 гривен ежемесячно.

Специалисты отмечают, что такие начисления призваны частично компенсировать дополнительные расходы и поддержать благосостояние людей преклонных лет.

Источник: expert.in.ua

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