Подорожчання продуктів у Запоріжжі і найбільш відчутне у м’ясному сегменті, де коливання між мінімальними та максимальними цінами залишаються суттєвими.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі і фіксують у кількох ключових категоріях споживчого кошика — від базової бакалії до м’ясних та молочних виробів, що формує поступове зростання витрат для покупців, повідомляє Politeka.

У сегменті борошна спостерігається помірна, але стабільна висхідна динаміка. Борошно «Хуторок» пшеничне (2 кг) у середньому коштує 70,96 грн. У торгових мережах ціна коливається: 74,00 грн у Megamarket та 67,92 грн у Novus. Порівняно з травневим середнім рівнем 68,72 грн, зафіксовано зростання на 2,35 грн. Протягом місяця показники змінювалися поступово, без різких стрибків, із плавним підвищенням у червні.

М’ясний сегмент демонструє значно вищу волатильність. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) коштують у середньому 800,56 грн. Різниця між мережами суттєва: від 705,80 грн в Auchan до 889,00 грн у Novus. У травні середній рівень становив 753,78 грн, що означає зростання на 24,58 грн. Така динаміка пояснюється підвищенням собівартості виробництва та коливаннями закупівельних цін на сировину.

Молочний сегмент також демонструє підвищення вартості. Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) у середньому коштує 71,50 грн. У мережах ціни різняться: 58,50 грн в Auchan, 69,50 грн у Megamarket та 86,50 грн у Metro. Порівняно з травневим рівнем 63,95 грн зафіксовано зростання на 12,29 грн, що відображає загальну тенденцію до корекції цін у категорії молочної продукції.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі і найбільш відчутне у м’ясному сегменті, де коливання між мінімальними та максимальними цінами залишаються суттєвими та напряму впливають на кінцевий чек споживача.

У цілому ринок демонструє нерівномірну динаміку: частина товарів дорожчає поступово, тоді як окремі позиції реагують на зміну витрат швидшими темпами, формуючи загальний тренд підвищення вартості базових продуктів.

Джерело: Мінфін

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