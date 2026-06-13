Подорожчання продуктів у Запоріжжі розглядається як частина ширшої тенденції.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі поступового зростання вартості хлібобулочної продукції в Україні, де протягом найближчих трьох місяців ціни можуть додати до 6%, повідомляють економічні оглядачі, передає Politeka.

За оцінками фахівців, щомісячна динаміка підвищення може становити близько 2%. Виробники намагаються уникати різких цінових стрибків, однак стримувати собівартість стає дедалі складніше через сукупність витратних факторів.

Серед ключових причин називають подорожчання транспортування, енергетичних ресурсів, мінеральних добрив та інших складових виробничого процесу. Додатковий тиск створює загальна економічна ситуація, пов’язана з тривалим періодом воєнного стану.

Експерти ринку зазначають, що обробка земельних площ стала значно дорожчою — орієнтовно на 35–40% порівняно з попередніми періодами. При цьому врожайність у багатьох регіонах суттєво не змінилася, що не дозволяє компенсувати зростання витрат за рахунок обсягів виробництва.

У результаті виробники поступово закладають додаткові витрати у кінцеву ціну товарів. Це стосується не лише хліба, а й інших категорій харчової продукції.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Запоріжжі розглядається як частина ширшої тенденції, де на формування цін впливають як внутрішні економічні умови, так і ускладнена логістика постачання.

Аналітики прогнозують, що під тиском можуть опинитися також молочні вироби, м’ясна продукція, овочі борщового набору та окремі сегменти бакалії.

Попри відносну стабільність на полицях магазинів, витрати бізнесу залишаються високими. Підприємства працюють у складних умовах, стикаючись із браком персоналу, дорогими кредитними ресурсами та підвищеними витратами на перевезення.

Усе це формує поступове, але стійке зростання цінового рівня на продовольчому ринку країни.

Джерело: obozrevatel

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