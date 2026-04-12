Дефіцит продуктів у Запоріжжі посилюється через нестачу якісних яблук та очікуване зростання вартості хліба, повідомляє Politeka.

Експерти прогнозують зміну цін на основні продовольчі товари вже найближчим часом.

Про скорочення пропозиції повідомив директор аграрної спілки Віталій Нігалатій. За його словами, на ринку бракує яблук, придатних для тривалого зберігання і подальшої реалізації.

Головною причиною стало порушення строків збору врожаю. Значну частину плодів заклали до сховищ перестиглою, що негативно вплинуло на їхню лежкість і скоротило період продажу.

Додатковим чинником стала виробнича політика господарств. Частина підприємств не застосовувала засоби для уповільнення дозрівання, які допомагають зберегти якість фруктів. У результаті обсяги товарної продукції зменшуються швидше, ніж очікувалося.

Паралельно дорожчає хліб. За оцінкою науковиці Інституту аграрної економіки Світлани Черемісіної, у квітні ціни можуть зрости на 2–3%. Зокрема, пшеничний хліб вищого ґатунку прогнозується на рівні 63–64 гривень за кілограм, житній — до 54 гривень, батон — до 34 гривень за 500 грамів.

Серед ключових причин — підвищення витрат на електроенергію, логістику та оплату праці. Пошкодження енергосистеми змушує виробників використовувати альтернативні джерела живлення, що впливає на собівартість. Додатковий тиск створює і зростання вартості пального.

Аналітики зазначають, що виробники можуть частково компенсувати витрати завдяки продукції з вищою маржинальністю, щоб стримати різке подорожчання соціально важливих товарів.

Фахівці наголошують, що дефіцит продуктів у Запоріжжі впливатиме на цінову ситуацію, зокрема у сегменті базових товарів щоденного попиту.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.