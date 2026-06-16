Подорожание продуктов в Запорожье и наиболее ощутимое в мясном сегменте, где колебания между минимальными и максимальными ценами остаются существенными.

Подорожание продуктов в Запорожье и фиксируется в нескольких ключевых категориях потребительской корзины — от базовой бакалеи до мясных и молочных изделий, что формирует постепенный рост расходов для покупателей, сообщает Politeka.

В сегменте муки наблюдается умеренная, но стабильная восходящая динамика. Мука «Хуторок» пшеничная (2 кг) в среднем стоит 70,96 грн. В торговых сетях цена колеблется: 74,00 грн у Megamarket и 67,92 грн в Novus. По сравнению с майским средним уровнем 68,72 грн., зафиксирован рост на 2,35 грн. В течение месяца показатели менялись постепенно, без резких скачков, с плавным повышением в июне.

Мясной сегмент демонстрирует значительно более высокую волатильность. Колбаски "Алан" охотничьи полукопченые (1 кг) стоят в среднем 800,56 грн. Разница между сетями существенная: от 705,80 грн у Auchan до 889,00 грн у Novus. В мае средний уровень составил 753,78 грн., что означает рост на 24,58 грн. Такая динамика объясняется повышением себестоимости производства и колебаниями закупочных цен на сырье.

Молочный сегмент также показывает повышение стоимости. Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) в среднем стоит 71,50 грн. В сетях цены разнятся: 58,50 грн в Auchan, 69,50 грн в Megamarket и 86,50 грн в Metro. По сравнению с майским уровнем 63,95 грн, зафиксирован рост на 12,29 грн, что отражает общую тенденцию к коррекции цен в категории молочной продукции.

Подорожание продуктов в Запорожье и наиболее ощутимое в мясном сегменте, где колебания между минимальными и максимальными ценами остаются существенными и оказывают влияние на конечный чек потребителя.

В целом рынок демонстрирует неравномерную динамику: часть товаров дорожает постепенно, тогда как отдельные позиции реагируют на изменение издержек более быстрыми темпами, формируя общий тренд повышения стоимости базовых продуктов.

Источник: Минфин

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