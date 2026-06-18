Графіки відключення світла в Одеській області на 19 червня вводять у зв'язку з плановими та профілактичними роботами.

Графіки відключення світла охоплять десятки адрес в Одеській області, тому українцям радять бути готовими до знеструмлень на 19 червня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла в Одеській області на 19 червня вводять у зв'язку з плановими та профілактичними роботами. За даними енергетиків, усі роботи виконуються для підвищення надійності електромереж та забезпечення більш стабільного електропостачання жителів Одеської області в подальшому.

В селі Капітанівка з 08:00–18:00 години не буде електрики. Доаткові графііки триватимуть лише за окремими адресами. Знеструмлять такі вулиці:

Миру: 1; 10; 2; 3; 4; 6; 8

Степова: 2; 3; 4; 5

Тараса Шевченка: 1; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 2; 20; 21; 24; 25; 26; 3; 4; 5; 6; 8; 9

Українська: 5; 8

В селі Сербка з 08:00–18:00 години зникне світло через профілактичні ремонтні роботи. Обмеження охоплять сотеі будинків, що розташовані на вулицях:

Визволення: 1; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 4; 43; 47; 5; 6; 7; 8; 9; б/н

Зарічна: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 27А; 28; 29; 3; 30; 31; 33; 34; 36; 38; 39; 4; 40; 42; 43А; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 7; 8; 9; б/н

Миру: 1; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 7; 8; 9

Новоселів: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 1А; 2; 20; 21; 22; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 51; 53; 55; 7; 8; 9

Привокзальна: 1; 101; 103; 105; 109; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129; 131; 133; 14; 17; 19; 21; 23; 25; 28; 3; 37; 39; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 67; 7; 71; 77; 79; 8; 83; 85; 87; 89; 91; 95; 97; 99; б/н

Садова: 1; 10; 100; 101; 101В; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 11; 110; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 25А; 26; 28; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 4; 41; 42; 44; 46; 47; 48; 49А; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 6А; 7; 70; 71; 72; 74; 74А; 75; 76; 77; 78; 79; 8; 80; 81; 82; 84; 87; 87А; 88; 89; 9; 90; 90А; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; б/н

Хмельницького Богдана: 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 25/2; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 59; 6; 7; 8; 9

Центральна: 100; 101; 103; 104А; 106; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 112А; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 118А; 119; 12; 120; 121; 121А; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 127А; 128; 129; 13; 130; 131; 131А; 132; 134; 135; 139; 13В; 14; 141; 143; 145; 147; 147А; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 57; 57А; 59; 61; 62; 63а; 65; 65А; 65Б; 656/1; 67; 68; 68А; 69; 7; 70; 71; 72; 73А; 73Б; 73В; 74; 74А; 74в; 75; 77; 78; 79; 8; 80; 80А; 81; 82; 82А; 83; 84; 85; 85А; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; б/н

Шевченка: 1; 10; 101; 105; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 3; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 5; 53; 55; 57; 6; 61; 63; 65; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 8; 81; 85; 87; 89; 9.

Джерело: Сергіївка Офіційна

Джерело: Курісівська сільська рада

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