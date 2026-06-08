Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області формуються у вигляді наборів вагою від 15 до 30 кілограмів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області у 2026 році продовжують надаватися через мережу фудбанків та благодійних організацій, які забезпечують продуктові набори для соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Йдеться про системну гуманітарну підтримку, яка охоплює пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, багатодітні сім’ї, самотніх батьків, ветеранів і жителів прифронтових громад. Отримання допомоги передбачає попередню реєстрацію та перевірку документів, що підтверджують статус.

Формат роботи фудбанків базується на зборі та розподілі продуктів, які не потрапляють у звичайний продаж, але залишаються безпечними для споживання. Це можуть бути товари з наближеним терміном придатності, надлишки виробництва або продукція з незначними пошкодженнями упаковки.

Важливим принципом є контроль якості: перед передачею всі продукти проходять перевірку. Також розрізняються маркування — «краще спожити до» означає рекомендований термін, тоді як «вжити до» є остаточним і безпечним лімітом використання.

У цьому контексті Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області формуються у вигляді наборів вагою від 15 до 30 кілограмів, які включають базові товари тривалого зберігання: крупи, макарони, борошно, олію, цукор, сіль і консерви.

Додатково до пакунків можуть входити чай, кава та засоби гігієни. У випадках надходження свіжих продуктів від партнерів також розподіляються хліб, молочна продукція, овочі, фрукти та напої.

В Україні працюють кілька великих операторів продовольчої допомоги, зокрема Українська федерація банків продовольства, FoodBank Ukraine та ініціатива «Тарілка». Вони також організовують гаряче харчування у великих містах, серед яких Одеса, Київ, Дніпро та Харків.

Отримати допомогу без попереднього запису зазвичай неможливо, оскільки організації формують списки заздалегідь і розраховують обсяги видачі. Це дозволяє більш рівномірно розподіляти ресурси серед заявників.

Таким чином, система фудбанків залишається одним із ключових механізмів продовольчої підтримки для населення регіону в умовах підвищеного соціального навантаження.

Джерело: 24 канал

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