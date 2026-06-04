В Одеській області на 5 червня проведитимуть планові роботи, у зв’язку з чим у низці населених пунктів тимчасово діятимуть графіки відключення світла, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла в Одеській області на 5 червня мають виключно плановий характер і пов’язані з виконанням комплексу технічних, профілактичних та ремонтних заходів.

Їх головна мета — забезпечення стабільної роботи електромереж, підвищення надійності енергопостачання, а також попередження можливих аварійних ситуацій у майбутньому. Фахівці підкреслюють, що такі роботи є регулярною частиною обслуговування енергетичної системи регіону та необхідні для її безперебійного функціонування.

У зв’язку з проведенням запланованих заходів у селі Троїцьке буде тимчасово припинено подачу електроенергії. Відключення заплановані на період 5 червня 2026 року, з 08:30 до 20:00.

Енергетики уточнюють, що знеструмлення стосуватиметься окремих вулиць населеного пункту, зокрема вулиць Перемоги, Радісної, Тихої та Уютної. Саме на цих ділянках фахівці виконуватимуть необхідні технічні роботи, що включають перевірку обладнання, обслуговування мереж та оновлення окремих елементів інфраструктури.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії не буде за наступними адресами:

з 08:00 до 19:00 в селі Гонората (вул. Лісна, Північна, Центральна)

з 08:00 до 12:00 в селі Дібрівка

з 08:00 до 12:00 в селі Гидерим (вул. Виноградна, Травнева, Незалежна)

з 08:00 до 12:00 в селі Глибочок (вул. Центральна)

з 08:00 до 12:00 в селі Борщі

з 08:00 до 12:00 в селі Малий Фонтан (вул. Центральна, Шкільна, Лісова)

з 08:00 до 12:00 в селі Любомирка (вул. Дачна, Шкільна)

з 08:00 до 12:00 в селі Великий Фонтан (вул. Перемоги)

з 08:00 до 12:00 в селі Миколаївка Перша (вул. Заводська).

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Яськівська сільська рада

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