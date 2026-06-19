Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі орієнтована насамперед на людей похилого віку та інші кілька категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі реалізується в межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку впроваджує благодійна організація «Карітас» для підтримки постраждалих від бойових дій мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Проєкт спрямований на часткове відновлення пошкоджених осель після обстрілів. Йдеться про роботи, що повертають помешканням базову придатність для безпечного проживання без повної реконструкції будівель.

Фахівці виконують заміну вибитих віконних конструкцій, встановлюють дверні блоки, ремонтують покрівлі, відновлюють окремі ділянки перекриттів. Також проводиться відновлення електромережі та водопостачання там, де це необхідно для нормального функціонування житла.

До участі допускаються об’єкти, які зазнали ушкоджень після 24 лютого 2022 року, але не були повністю знищені. Обов’язковою умовою є підтверджене право власності, а також розташування нерухомості на безпечнішій відстані від лінії бойових зіткнень.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Окремо зазначається, що Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі орієнтована насамперед на людей похилого віку, самотніх громадян і домогосподарства, які потребують термінового покращення житлових умов.

У межах ініціативи передбачено два формати підтримки: фінансові гранти для самостійного проведення робіт або ж виконання відновлення підрядними організаціями безпосередньо на місці.

Організатори наголошують, що ключовим завданням є забезпечення мінімально безпечного середовища для проживання та підтримка мешканців, які залишаються у своїх домівках попри наслідки руйнувань.

Реалізація подальших етапів залежить від фінансування та потреб громад, де фіксуються пошкодження житлового фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.