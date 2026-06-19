Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье ориентирована прежде всего на пожилых людей и другие несколько категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье реализуется в рамках инициативы "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", которую внедряет благотворительная организация "Каритас" для поддержки пострадавших от боевых действий жителей региона, сообщает Politeka.

Проект направлен на частичное восстановление поврежденных домов после обстрелов. Речь идет о работах, возвращающих квартиру базовую пригодность для безопасного проживания без полной реконструкции зданий.

Специалисты производят замену выбитых оконных конструкций, устанавливают дверные блоки, ремонтируют кровли, восстанавливают отдельные участки перекрытий. Также производится восстановление электросети и водоснабжения там, где это необходимо для нормального функционирования жилья.

К участию допускаются объекты, которые получили повреждения после 24 февраля 2022 года, но не были полностью уничтожены. Обязательным условием является подтвержденное право собственности, а также расположение недвижимости на более безопасном расстоянии от линии боевых столкновений.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

Отдельно говорится, что Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье. ориентирована прежде всего на пожилых людей, одиноких граждан и домохозяйства, нуждающихся в срочном улучшении жилищных условий.

В рамках инициативы предусмотрено два формата поддержки: финансовые гранты для самостоятельного проведения работ или выполнения восстановления подрядными организациями непосредственно на месте.

Организаторы отмечают, что ключевой задачей является обеспечение минимально безопасной среды для проживания и поддержка жителей, которые остаются в своих домах, несмотря на последствия разрушений.

Реализация дальнейших этапов зависит от финансирования и потребностей общин, где фиксируются повреждения жилищного фонда.

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