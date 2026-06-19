Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье реализуется в рамках инициативы "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", которую внедряет благотворительная организация "Каритас" для поддержки пострадавших от боевых действий жителей региона, сообщает Politeka.

Проект направлен на частичное восстановление поврежденных домов после обстрелов. Речь идет о работах, возвращающих квартиру базовую пригодность для безопасного проживания без полной реконструкции зданий.

Специалисты производят замену выбитых оконных конструкций, устанавливают дверные блоки, ремонтируют кровли, восстанавливают отдельные участки перекрытий. Также производится восстановление электросети и водоснабжения там, где это необходимо для нормального функционирования жилья.

К участию допускаются объекты, которые получили повреждения после 24 февраля 2022 года, но не были полностью уничтожены. Обязательным условием является подтвержденное право собственности, а также расположение недвижимости на более безопасном расстоянии от линии боевых столкновений.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

жилые дома после атаки россиян

Отдельно говорится, что Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье. ориентирована прежде всего на пожилых людей, одиноких граждан и домохозяйства, нуждающихся в срочном улучшении жилищных условий.

В рамках инициативы предусмотрено два формата поддержки: финансовые гранты для самостоятельного проведения работ или выполнения восстановления подрядными организациями непосредственно на месте.

Организаторы отмечают, что ключевой задачей является обеспечение минимально безопасной среды для проживания и поддержка жителей, которые остаются в своих домах, несмотря на последствия разрушений.

Реализация дальнейших этапов зависит от финансирования и потребностей общин, где фиксируются повреждения жилищного фонда.

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