Графики отключения света в Запорожье на неделю с 22 по 28 июня вводятся в связи с проведением плановых работ.

В Запорожье в течение недели с 22 по 28 июня 2026 будут действовать плановые графики отключения света, которые охватят десятки адресов в разных районах города, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожской области на неделю с 22 по 28 июня вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики отмечают, что такие меры необходимы для поддержания стабильной работы сетей и снижения риска аварийных ситуаций в будущем.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», 22.06.2026 с 10:00 до 17:00 в городе будут проводить плановый ремонт электрооборудования. В этот период временные отключения коснутся следующих улиц:

Зоряна (Муравйова) — 19

Инженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158

Петра Яцыка (Череповецька) — 1–9, 2–14

Перлынный пров. — 23; 28–32

23.06.2026 с 10:00 до 17:00 свет также будет отсутствовать по ряду адресов в связи с продолжением ремонтных работ:

Арсена Коваленка (Адмирала Макарова) — 98–100, 102–140, 151–155, 155а, 157–183, 185

Артылерыстив — 107–135, 122–150, 154–160

Борыспильська (Братська) — 17–21, 19, 19а, 19А, 23–39, 41, 44, 46

Верхньохортыцька (Пугачова) — 37, 39–51, 44–56

Гетьмана Скоропадського (Доватора) — 67–115

Дывизионна — 1–7, 2–18

Днипробудивельна — 1–7, 2, 4–8, 9–29, 10–24

Зоряна (Муравйова) — 19

Ивана Сірка (Бакинських комісарів) — 1, 2, 3–49, 4–16, 18, 20–26, 28, 30–58, 51, 53–89, 91–107

Инженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158

Инструментальна — 7–9, 15, 17–29, 20, 22–36

Леонтовыча — 2а, 63–91, 82–152, 97–133а, 116

Метрополитенівська — 11–15, 17–37, 22–24, 26–38, 39–53, 42–62

Мыргородська — 90а

Мыхайла Грушевського (Ульянова) — 74–104, 97–105, 106–114, 107–123, 116, 118–132, 123, 125–133, 134–136, 138, 139–141, 140–160, 143–199, 162, 164, 166–172(а, б), 174–176, 178–218, 201–233, 233(а, 1), 235–265

Освитня (Никитина) — 19, 21–35

Петра Яцыка (Череповецька) — 1–9, 2–14

Пырогова — 1, 2, 3–15, 4–16, 17–31, 18–30

Славутыча — 96–142, 99–115, 119–143

Столєтова — 62–90, 75–109

Тиычыны — 44–68, 71–77, 74–88, 81–119

Трансформаторныкив (Карла Маркса) — 131–141, 142–160, 143–145, 147–159, 161–181, 162–164, 165, 166–176, 178

Трыпильська — 18–22, 19–21, 23–37, 24–30, 32, 34–38, 39–45, 40–46

Бакынськый пров. — 6а

Бакынськый пов. — 6а

Бакынськый пров. — 1–5, 2–6

Дорожний пров. — 1–7, 2–8

Перлынный пров. — 23; 28–32

24.06.2026 с 10:00 до 17:00 в городе будут продолжаться плановые работы на электросетях, из-за чего обесточивание коснутся следующих улиц:

Зоряна (Муравйова) — 19

Инженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158

Петра Яцыка (Череповецька) — 1–9, 2–14

Перлынный пров. — 23; 28–32

Отдельные графики отключения электроэнергии будут действовать 26.06.2026 с 10:00 до 17:00 на улицах:

Акациева (Тытова) — 1, 2, 2–28, 3–29

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36

Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — 1–23, 1, 2, 6

Борыса Гринченка — 68–84, 73–87

Гданська (Сыбирська) — 1–9, 2–18, 13–19, 25

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122

Голды Меир (Сусанина) — 62–76

Гриыгория Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а

Зачыняева — 75–77, 81–83

Карпатська (Анапська) — 42–44

Кочубея — 47–65, 60–74

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Вовчый пров. (Ржевського) — 2–8, 5–21

Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12

Спасивськый пров. — 19–35, 22

Спасивськый (Пысарева) пров. — 19–35, 22.

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