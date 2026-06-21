В Запорожье в течение недели с 22 по 28 июня 2026 будут действовать плановые графики отключения света, которые охватят десятки адресов в разных районах города, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Запорожской области на неделю с 22 по 28 июня вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики отмечают, что такие меры необходимы для поддержания стабильной работы сетей и снижения риска аварийных ситуаций в будущем.
Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», 22.06.2026 с 10:00 до 17:00 в городе будут проводить плановый ремонт электрооборудования. В этот период временные отключения коснутся следующих улиц:
- Зоряна (Муравйова) — 19
- Инженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158
- Петра Яцыка (Череповецька) — 1–9, 2–14
- Перлынный пров. — 23; 28–32
23.06.2026 с 10:00 до 17:00 свет также будет отсутствовать по ряду адресов в связи с продолжением ремонтных работ:
- Арсена Коваленка (Адмирала Макарова) — 98–100, 102–140, 151–155, 155а, 157–183, 185
- Артылерыстив — 107–135, 122–150, 154–160
- Борыспильська (Братська) — 17–21, 19, 19а, 19А, 23–39, 41, 44, 46
- Верхньохортыцька (Пугачова) — 37, 39–51, 44–56
- Гетьмана Скоропадського (Доватора) — 67–115
- Дывизионна — 1–7, 2–18
- Днипробудивельна — 1–7, 2, 4–8, 9–29, 10–24
- Зоряна (Муравйова) — 19
- Ивана Сірка (Бакинських комісарів) — 1, 2, 3–49, 4–16, 18, 20–26, 28, 30–58, 51, 53–89, 91–107
- Инженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158
- Инструментальна — 7–9, 15, 17–29, 20, 22–36
- Леонтовыча — 2а, 63–91, 82–152, 97–133а, 116
- Метрополитенівська — 11–15, 17–37, 22–24, 26–38, 39–53, 42–62
- Мыргородська — 90а
- Мыхайла Грушевського (Ульянова) — 74–104, 97–105, 106–114, 107–123, 116, 118–132, 123, 125–133, 134–136, 138, 139–141, 140–160, 143–199, 162, 164, 166–172(а, б), 174–176, 178–218, 201–233, 233(а, 1), 235–265
- Освитня (Никитина) — 19, 21–35
- Петра Яцыка (Череповецька) — 1–9, 2–14
- Пырогова — 1, 2, 3–15, 4–16, 17–31, 18–30
- Славутыча — 96–142, 99–115, 119–143
- Столєтова — 62–90, 75–109
- Тиычыны — 44–68, 71–77, 74–88, 81–119
- Трансформаторныкив (Карла Маркса) — 131–141, 142–160, 143–145, 147–159, 161–181, 162–164, 165, 166–176, 178
- Трыпильська — 18–22, 19–21, 23–37, 24–30, 32, 34–38, 39–45, 40–46
- Бакынськый пров. — 6а
- Бакынськый пов. — 6а
- Бакынськый пров. — 1–5, 2–6
- Дорожний пров. — 1–7, 2–8
- Перлынный пров. — 23; 28–32
24.06.2026 с 10:00 до 17:00 в городе будут продолжаться плановые работы на электросетях, из-за чего обесточивание коснутся следующих улиц:
- Зоряна (Муравйова) — 19
- Инженера Лата (Ярославська) — 43а–63, 132–158
- Петра Яцыка (Череповецька) — 1–9, 2–14
- Перлынный пров. — 23; 28–32
Отдельные графики отключения электроэнергии будут действовать 26.06.2026 с 10:00 до 17:00 на улицах:
- Акациева (Тытова) — 1, 2, 2–28, 3–29
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36
- Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — 1–23, 1, 2, 6
- Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
- Гданська (Сыбирська) — 1–9, 2–18, 13–19, 25
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122
- Голды Меир (Сусанина) — 62–76
- Гриыгория Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а
- Зачыняева — 75–77, 81–83
- Карпатська (Анапська) — 42–44
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
- Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
- Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Вовчый пров. (Ржевського) — 2–8, 5–21
- Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12
- Спасивськый пров. — 19–35, 22
- Спасивськый (Пысарева) пров. — 19–35, 22.
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