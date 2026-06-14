Фахівці радять заздалегідь зарядити мобільні пристрої через графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 15 по 21 червня.

Графіки відключення світла будуть тривати за десятками адрес у Запоріжжі через роботи, що заплановані на тиждень з 15 по 21 червня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 15 по 21 червня вводять через планові ремонтні роботи. Фахівці радять заздалегідь зарядити мобільні пристрої, павербанки та іншу необхідну техніку, а також, за можливості, перенести використання енергоємних приладів на період після відновлення електропостачання.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», 15.06.2026 року з 09:00 до 16:00 години через плановий ремонт електрообладнання не буде електроенергі. Знеструмлення стосуються таких адрес:

Дмитра Вишневецького (Ладозька): 10, 10а, 12, 12 п. 1–4, 12 п. 5–9, 12а, 13, 17, 8 п. 1–3

Миколи Яковченка (Станіславського): 1–25, 2–24

Петра Сагайдачного (Бородинська): 12а, 16

Силова: 16–20

16.06.2026 року з 09:00–16:00 години також не буде світла в Запоріжжі. Планові графіки відключення електрики триватимуть тільки за окремими адресами, а саме:

Зестафонська: 10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 6, 6а

Незламна (Хакаська): 4

Узбекистанська: 17А, 11, 17, 15, 2А, 5, ЗА

17.06.2026 року з 09:00–17:00 години зникне світло через плановий ремонт електрообладнання, проте вимикатимуть світло тільки в будинках, що розташовані на вулицях:

Базарна (Анголенка): 11, 11 (4 пов), 13, 13а, 14ж

Благовіщенська (Ілліча): 26

Нижньодніпровська: 2А, 4, 4А, 6А

Олександрівська: 1, 2, 3, 3а, 3А

Поштова: 6

Тбіліська: 25, 27, 27А, 31

пр. Соборний: 22, 24, 26, 26а, 28, 40, 42, 42а, освітлення підвалів та підїздів ж/б 40

19.06.2026 року з 10:00–17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Обмеження будуть діяти за такими адресами:

Зоряна (Муравйова): 19

Інженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63

Петра Яцика (Череповецька): 1–9, 2–14

пров. Перлинний: 28–32, 23.

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