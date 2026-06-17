Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 18 по 24 червня показує перехід від дощового старту періоду до теплої та більш стабільної погоди в другій половині тижня.

Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 18 по 24 червня охоплює період від коротких дощових епізодів до переважно сухої та теплої погоди з поступовим підвищенням температури, повідомляє Politeka.

18 червня у місті очікується щільна хмарність і тривалий дощ упродовж доби. Температура коливатиметься приблизно від +15 до +22°C, із послабленням опадів ближче до вечора. Атмосферний тиск стабільний, вітер слабкий. У народних спостереженнях цей день пов’язували з можливими грозовими явищами.

19 червня принесе значно стабільніші умови. Ранок почнеться з ясного неба, а протягом доби опадів не прогнозується. Повітря прогріється до +25°C у денні години, вологість знизиться. Погодні умови сприятимуть перебуванню на відкритому повітрі.

20 червня збережеться теплий характер погоди. Переважно сонячно, однак у вечірній час можливе посилення хмарності та короткочасні опади. Максимальна температура сягне близько +26°C. Упродовж дня переважатиме помірний вітер.

21 червня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура підніматиметься до +25°C, а ближче до вечора небо частково проясниться. Атмосферні умови залишаться відносно стабільними.

22 червня прогнозується спекотніший день із показниками до +29°C. Переважно ясне небо, лише ввечері можливе збільшення хмарності. Опади малоймовірні, повітря залишиться сухим у денні години.

23 червня стане більш нестійким. Вранці ще можливі прояснення, але вже вдень очікується похмура погода і дрібний дощ, який може тривати до вечора. Температура залишиться високою — близько +29°C.

24 червня повернеться більш спокійний характер атмосфери. Переважно ясно, з короткими періодами хмарності вдень. Опадів не прогнозується, максимальні значення температури становитимуть близько +27°C.

У підсумку Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 18 по 24 червня показує перехід від дощового старту періоду до теплої та більш стабільної погоди в другій половині тижня.

Джерело: Синоптик

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.