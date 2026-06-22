Графіки відключення світла у Чернігівській області на 23 червня діятимуть багато годин поспіль.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 23 червня вводять лише за окремими адресами через планові роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 23 червня діятимуть багато годин поспіль. Загалом під тимчасові обмеження потраплять десятки житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Енергетики зазначають, що після завершення робіт електропостачання буде відновлено в повному обсязі.

За даними АТ «Чернігівобленерго», в місті Носівка будуть вимикати електрику з 12:00–19:00 години, проте такі обмеження вводять лише за окремими адресами:

М. Заньковецької — 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71

Мринський Шлях — 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

Спаська — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 18а

Степана Бандери — 90, 92

Юності — 21, 23, 25, 32, 34

23 червня з 09:50–19:00 години планові роботи проводитимуться у населеному пункті Ніжин. Через це без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Прилуцька — 131А, 135, 137, 139.

Будуть вимикати електрику у місті Прилуки. Знеструмлення триватимуть з 07:40 до 19:40 години за окремими адресами:

Івана Сірка 1 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 13Б

1-й Заїздський — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2А, 3/1

1-й Чернігівський — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11

Івана Сірка 2 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 2А

2-й Заїздський — 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 13/2

2-й Чернігівський — 1, 2, 3, 4, 8, 16, 18, 13А

Івана Сірка 3 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

3-й Заїздський — 2

8 Березня — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 3А, 5А, 31А

Вавілова — 3, 6, 7

Ждановича — 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 30, 3А

Західна — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 9А, 9Б, 24А

Західний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

Івана Сірка — 1, 1А, 3, 3А, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Київська — 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 51Б, 52А, 53, 54А, 55, 56, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 79, 82А, 83, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95, 95А, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 111А, 111Б, 113, 113А, 115А, 117, 119, 121, 121А, 123, 125, 127, 129

Левка Лук'яненка — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36

Михайла Старицького — 1, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7Б, 7В, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28А, 30, 32

Низова — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46А, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60

Низовий — 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 46

Ніжинська — 4, 7, 7А, 9, 14, 15А, 16, 25

Ніжинський — 1, 1/1, 5, 8, 10

Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Остапа Вересая — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 21, 21/2, 23, 25, 25Б, 27, 29, 31, 33

Пригородний — 4

Трубарівська — 40, 40/2, 42, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113

Чернігівська — 1, 2, 3, 3А, 4А, 4В, 4Г, 4Д, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 42

Юрія Мірюти — 5, 6А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Ж, 16/3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23/1, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 45Б, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто зможе отримати 1300 гривень.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Чернігові: де перекриють дорогу.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: вартість значно зросла за останній час.