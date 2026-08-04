Розповідаємо, хто може отримати грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області надається переселенцям, що відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Організація Mercy Corps продовжує реалізацію Програми економічної стійкості України (ERP), у межах якої жителі Дніпропетровської області можуть отримати грантову підтримку для розвитку або відновлення власної справи.

Як йдеться на сайті організації, впродовж літа 2026 року учасникам програми доступне фінансування у розмірі до 2 600 доларів США. Грошову допомогу надають для відкриття нового мікробізнесу, відновлення підприємницької діяльності, яка постраждала через війну, або розвитку вже існуючої справи.

Програма орієнтована на людей, які зазнали негативних наслідків повномасштабної війни. Подати заявку можуть громадяни, які проживають на території Дніпропетровської області.

Право на участь мають:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

місцеві жителі громад, що входять до переліку територій, де тривали або тривають активні бойові дії відповідно до даних Міністерства розвитку громад.

На що можна використати грантові кошти

Метою програми є допомога українцям у створенні стабільного джерела доходу та відновленні підприємницької діяльності, яка була втрачена або призупинена через воєнні події.

Грантові кошти мають цільове призначення. Їх дозволено витрачати на закупівлю обладнання, виробничої техніки, інструментів, матеріалів чи сировини, необхідних для роботи бізнесу. Крім фінансової підтримки, учасники програми отримають супровід і консультації фахівців, які допоможуть реалізувати бізнес-проєкт.

Максимальний розмір фінансування становить 2 600 доларів США, однак остаточну суму визначатимуть індивідуально після оцінки бізнес-плану. Перевагу надаватимуть проєктам із реалістичною стратегією розвитку, перспективою розширення діяльності та можливістю створення нових робочих місць.

Як подати заявку на грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області

Щоб взяти участь у програмі, необхідно пройти попередню реєстрацію на офіційному сайті Mercy Corps та заповнити електронну анкету на офіційному сайті. Після цього заявка буде розглянута конкурсною комісією, яка визначить учасників, що отримають грантову підтримку.

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