Фактично обмеження руху транспорту в Чернігові має тимчасовий характер і діятиме лише на період виконання ремонтних робіт.

У Чернігові через аварійно-ремонтні роботи на водогоні запроваджено обмеження руху транспорту, що торкнеться однієї з ділянок вулиці Гонча, передає Politeka.

Як повідомляє КП «Чернігівводоканал», роботи триватимуть із 6 по 12 червня 2026 року. Фахівці ремонтуватимуть трубопровід діаметром 500 мм поблизу будинку №34.

На час проведення робіт частково зміниться схема проїзду. Зокрема, буде перекрито праву смугу в напрямку вулиці Коцюбинського, що вплине на інтенсивність транспортного потоку.

Інформацію про це надає пресслужба Чернігівської міської ради.

На місці працюватимуть аварійні бригади, спеціалізована техніка та служби, відповідальні за безпеку дорожнього руху. Організатори наголошують на необхідності дотримання тимчасових дорожніх знаків.

Водіїв просять завчасно враховувати зміни, знижувати швидкість у зоні робіт та за можливості обирати альтернативні маршрути пересування містом.

Такі заходи вводяться для забезпечення безперервної роботи інфраструктури та оперативного усунення аварійної ситуації.

Фактично обмеження руху транспорту в Чернігові має тимчасовий характер і діятиме лише на період виконання ремонтних робіт.

Крім того, про обмеження руху повідомляли й у Львові.

Очікується, що всі роботи триватимуть до 11 липня. Як відомо, роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Бігової до будинку №151. Підрядники мають виконати суцільне асфальтування дороги, оновити бордюри та частково відремонтувати тротуари.

У цей період обмеження руху транспорту у Львові можуть впливати на завантаженість прилеглих вулиць, тому водіям радять заздалегідь продумувати альтернативні маршрути.