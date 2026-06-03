Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області можуть сягати близько 1297 гривень за кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області доступні окремим категоріям колишніх військовослужбовців, які після завершення служби не працевлаштовані та забезпечують непрацездатних родичів, передає Politeka.

Виплата надається у форматі щомісячної надбавки до основного пенсійного забезпечення.

Право на таку підтримку мають громадяни з числа рядового, сержантського й офіцерського складу. Водночас норма не поширюється на осіб, які проходили строкову службу.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що додаткові кошти можуть призначатися до пенсії за вислугу років або через встановлену інвалідність. Розмір допомоги залежить від соціальних показників, затверджених державою.

Головною умовою залишається утримання близьких, які не здатні самостійно забезпечувати власні потреби. Йдеться про батьків похилого віку, людей з особливими потребами, непрацездатних чоловіка чи дружину, а також інших членів родини, визначених законодавством.

У 2026 році прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, становить 2595 гривень. Саме цей показник використовується під час розрахунку відповідної надбавки.

Таким чином, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області можуть сягати близько 1297 гривень за кожного утриманця. Якщо таких осіб декілька, загальна сума підтримки збільшується.

У ПФУ наголошують, що призначення не відбувається автоматично. Для оформлення необхідно звернутися із заявою та надати документи, які підтверджують право на отримання коштів.

Подати звернення можна у сервісному центрі фонду або скористатися електронними сервісами установи. До пакета зазвичай входять паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і довідки про родинні зв’язки.

Фахівці зазначають, що така надбавка допомагає підтримати сім’ї, де пенсійне забезпечення залишається основним джерелом фінансових надходжень.

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