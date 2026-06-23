У липні 2026 року ВПО та українці, які постраждали через війну або опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати грошову допомогу в Миколаївській області.

Стало відомо, які діятимуть програми грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області з липня 2026 року та які умови участі, пише Politeka.net.

У 2026 році Товариство Червоного Хреста України продовжує реалізацію оновлених програм фінансової підтримки населення, що передбачають надання допомоги за принципом пріоритетності та оцінки рівня вразливості громадян.

У липні відповідні програми охоплюють жителів регіонів, які найбільше постраждали від наслідків бойових дій і де гуманітарна ситуація залишається складною. Допомога надається в межах кількох ключових напрямів, залежно від потреб заявників.

Основні напрями фінансової підтримки:

допомога жителям прифронтових територій у розмірі 10 800 грн на людину одноразово;

виплати людям, які були змушені евакуюватися. Це 12 300 грн на особу;

підтримка громадян, чиє житло або майно постраждало через обстріли;

грошова допомога для ВПО в Миколаївській області, які тривалий час не можуть повернутися додому.

Рішення щодо включення до програм ухвалюється індивідуально з урахуванням соціальної та гуманітарної вразливості заявника. Реєстрація на отримання допомоги здійснюється через органи місцевого самоврядування, а також за підтримки партнерських гуманітарних організацій.

Крім того, за участі благодійної організації «Карітас» 16 червня 2026 року було відкрито прийом заявок на участь у програмі BLOOM. Ініціатива спрямована на підтримку населення, підприємців і громад, які постраждали внаслідок війни та потребують відновлення економічної стабільності.

Програма передбачає комплексну допомогу у відновленні джерел доходу, розвитку власної справи, започаткуванні підприємницької діяльності, здобутті нових професійних навичок, а також сприяння у працевлаштуванні.

Участь у програмі можуть брати самозайняті особи, представники мікро-, малого та середнього бізнесу, початківці у підприємництві, внутрішньо переміщені особи, ветерани та ветеранки, а також мешканці громад, що постраждали від бойових дій або проживають на територіях, де вони тривали чи тривають.

Подання заявок на участь у програмі триватиме до 10 липня 2026 року включно.

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