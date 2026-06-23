В июле 2026 года ВПЛ и украинцы, пострадавшие из-за войны войны или оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить денежную помощь в Николаевской области.

Стало известно, какие программы денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области будут действовать с июля 2026 года и какие условия участия, пишет Politeka.net.

В 2026 году Общество Красного Креста Украины продолжает реализацию обновленных программ финансовой поддержки населения, предусматривающих оказание помощи по принципу приоритетности и оценке уровня уязвимости граждан.

В июле соответствующие программы охватывают жителей регионов, наиболее пострадавших от последствий боевых действий и где гуманитарная ситуация остается сложной. Она оказывается в пределах нескольких ключевых направлений в зависимости от потребностей заявителей.

Основные направления финансовой поддержки:

поддержка жителям прифронтовых территорий в размере 10 800 грн. на человека единовременно;

выплаты людям, вынужденным эвакуироваться. Это 12 300 грн на человека;

поддержка граждан, чье жилье или имущество пострадало из-за обстрелов;

денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области, которые длительно не могут вернуться домой.

Решение о включении в программы принимается индивидуально с учетом социальной и гуманитарной уязвимости заявителя. Регистрация на получение помощи осуществляется через органы местного самоуправления, а также при поддержке партнерских гуманитарных организаций.

Кроме того, с участием благотворительной организации «Каритас» 16 июня 2026 г. был открыт прием заявок на участие в программе BLOOM. Инициатива направлена ​​на поддержку населения, предпринимателей и общин, пострадавших в результате войны и нуждающихся в восстановлении экономической стабильности.

Она предусматривает комплексную помощь в восстановлении источников дохода, развитии собственного дела, создании предпринимательской деятельности, получении новых профессиональных навыков, а также содействии в трудоустройстве.

Участие могут принимать самозанятые лица, представители микро-, малого и среднего бизнеса, начинающие в предпринимательстве, внутренне перемещенные лица, ветераны и ветеранки, а также жители общин, пострадавших от боевых действий или проживающих на территориях, где они продолжались или продолжаются.

Подача заявок на участие будет продолжаться до 10 июля 2026 года включительно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Николаевской области: как он отображается в магазинах.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: как получить гуманитарные наборы.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступна важная поддержка.