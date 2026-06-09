Грошова допомога у Дніпропетровській області доступна не лише для пенсіонерів, а й інших категорій.

Частина пенсіонерів та інших пільгових категорій громадян у Дніпропетровській області влітку отримає додаткову грошову допомогу від держави, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про щорічну разову грошову допомогу до Дня Незалежності України, виплату якої передбачено чинним законодавством. Кошти мають бути нараховані одержувачам до 24 серпня — дня, коли в Україні відзначають головне державне свято. Розмір допомоги залежить від статусу отримувача та категорії, до якої він належить.

Порядок нарахування виплат визначено постановою Кабінету Міністрів України №1396 від 27 грудня 2023 року. Найбільші суми передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також колишніх малолітніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які були визнані особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво або з інших причин.

Згідно із затвердженими нормами, розмір виплат становитиме:

для осіб з інвалідністю І групи — 3 100 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 2 900 грн;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 2 700 грн.

Окрему одноразову допомогу в розмірі 1 000 грн отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні нацистських концтаборів і гетто, а також громадяни, які народилися під час перебування їхніх батьків у місцях примусового утримання.

Для українців, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, держава передбачила одноразову виплату у розмірі 3 100 гривень.

Фінансову підтримку також отримають члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, а також родини померлих ветеранів війни. Для цієї категорії громадян розмір становитиме 650 гривень.

Крім того, по 450 гривень буде виплачено учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто й інших місць примусового утримання.

У профільних відомствах наголошують, що виплата має соціальний характер і є одним із механізмів державної підтримки ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та інших категорій громадян, які мають особливі заслуги або постраждали від воєнних подій.

Пенсіонерам Дніпропетровської області, які мають право на таку допомогу, кошти планують нарахувати у серпні. Для більшості одержувачів виплата надійде автоматично разом із пенсійним забезпеченням без необхідності додаткового звернення до державних органів.

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