Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області та інших прифронтових регіонах України роздають у вигляді спеціально розроблених місячних наборів харчування, повідомляє Politeka.

Цей продуктовий пакунок розрахований рівно на 30 днів та здатний повністю покрити 60 відсотків від необхідної місячної норми споживання калорій для однієї дорослої людини.

Всесвітня продовольча програма забезпечує фінансування та формування таких коробок з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області.

Вони складаються з якісного борошна, поживної гречаної крупи, пшоняної крупи, соняшникової олії, макаронних виробів, м’ясних консерв, бобових консерв, вівсяних пластівців, а також цукру і солі.

Залежно від поточної ситуації з продовольчою безпекою у конкретному населеному пункті, загальної функціональності місцевого ринку та важливих міркувань безпеки, організатори можуть самостійно змінювати умови видачі.

Допомога може надаватися абсолютно всім людям у громаді або підтримувати коробками лише тих громадян, які чітко відповідають певним критеріям вразливості, узгодженими з партнерами чи місцевими органами влади.

У Миколаївській області головним партнером програми виступає благодійна організація АДРА, яка безпосередньо координує всі процеси реєстрації та видачі допомоги на місцях.

Для комунікації з мешканцями регіону діє номер телефону 0800 20 13 30, куди можна зателефонувати для уточнення графіків роздачі та адрес пунктів.

Саме через цей контактний центр люди дізнаються, коли у їхній громаді будуть доступні безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів та які документи необхідно підготувати.

Джерело: ВПП ООН

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